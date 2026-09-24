За рішення проголосували 17 депутатів на позачерговій сесії Трускавецької ради

Трускавецька міська рада ухвалила звернення депутатів до Кабінету Міністрів України з проханням встановити (змінити) межі міста. За відповідне рішення проголосували 17 депутатів на позачерговій сесії Трускавецької ради у середу, 23 вересня.

«Ми, депутати Трускавецької міської ради, представляючи інтереси мешканців Трускавецької територіальної громади, звертаємося у зв’язку з тривалим незавершенням передбаченої законом процедури встановлення (зміни) меж міста Трускавця та просимо забезпечити її доведення до остаточного рішення у визначеному законодавством порядку. Питання встановлення юридично визначених меж Трускавця має для громади принципове практичне значення», – вказано у зверненні.

Йдеться про так званий «четвертий мікрорайон», а саме непарна сторона вулиці Стуса та кінець вулиці Стебницької (від Стебницького кільця в напрямку лікарні), яка досі не включена до меж міста. У міськраді зазначили, що це питання порушують протягом кількох років, зокрема попередні міські голови та нинішня влада. Попри це остаточного рішення щодо цього питання досі не ухвалили.

Зокрема, у березні 2023 року Львівська ОДА погодила проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Трускавець. За цим документом площа міста мала зрости з 774 га до 1656,5 га. У червні 2024 року Трускавецька міськрада повторно звернулася до Кабміну щодо зміни меж, однак у жовтні того ж року Мінрозвитку відкликало проєкт на доопрацювання.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У липні 2025 року проєкт повторно було подано на розгляд уряду. Проте в офіційному листі Мінрозвитку повідомили, що Кабмін повернув проєкт міністерству, оскільки не підтримав його включення до порядку денного.

«При цьому у наданих громаді офіційних відповідях не зазначено про наявність неврегульованих зауважень до землевпорядної документації або про непогодження проєкту заінтересованими органами. Таким чином, після багаторічної підготовки документів, проходження погоджень, повторного внесення матеріалів та підготовки центральним органом виконавчої влади відповідного проєкту акта питання не перейшло до завершального етапу – подання Кабінетом Міністрів України проєкту рішення на розгляд Верховної Ради України», – додали у зверненні.

Депутати також зазначили, що через тривале невирішення цього питання складніше планувати розвиток територій, оформлювати необхідні земельні та містобудівні документи, розвивати інфраструктуру й залучати інвесторів.