Площа Трускавця збільшиться удвічі за рахунок прилеглих земель

Львівська облрада на засіданні у четвер, 30 березня, погодила проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Трускавець. За новими документами, площа міста зросте більше як удвічі. За це рішення проголосували 52 депутати.

Як зазначається в пояснювальній записці, відповідно до існуючих меж площа міста становить 774 га. У результаті зміни меж площа міста зросте до 1656,5 га. У межі міста включили земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

Таке рішення облрада ухвалила на підставі звернення Трускавецької міської ради. Воно дозволить місцевій владі ефективно управляти цими територіями, а також сприятиме оподаткуванню та стратегічному плануванню їх використання для потреб громади та області.

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський розповів ZAXID.NET, що насамперед йдеться про узаконення теперішніх меж Трускавця, який вже на близько 25% вийшов за раніше затверджені межі. Також додатково в межі міста увійдуть лісові масиви та приватизовані ділянки.

Дотепер нові межі Трускавця не могли затвердити, оскільки не було погодження зі сусідньою Станильською сільською радою. У результаті адмінреформи ця сільська рада увійшла до Трускавецької громади, тому проблема вичерпана.

«Намагаємося те, що давно є де-факто, перевести у формат де-юре», – зазначив Андрій Кульчинський. Кінцеве рішення щодо розширення меж Трускавця ще має прийняти Верховна Рада.