Львівська облрада підтримала розширення меж міста Броди
Економіка — Наталія Шутка, 0 0
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У межі міста Броди додатково включили майже 500 га земель
Львівська облрада на засіданні у вівторок, 14 червня, погодила проект землеустрою щодо зміни межі міста Броди. У межі міста додатково включили майже 500 га земель. За проголосували 52 депутати.
Обласні депутати підтримали рішення Бродівської міської ради, яка в листопаді минулого року вирішила змінити межі міста.
Як зазначається в пояснювальній записці, передбачено, зокрема, включення до земель міста Броди площі 484,2 га за рахунок земель Бродівської міської ради. У результаті загальна площа міста зросте з 898,4 га до 1382,6га.
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