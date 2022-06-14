У межі міста Броди додатково включили майже 500 га земель

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 14 червня, погодила проект землеустрою щодо зміни межі міста Броди. У межі міста додатково включили майже 500 га земель. За проголосували 52 депутати.

Обласні депутати підтримали рішення Бродівської міської ради, яка в листопаді минулого року вирішила змінити межі міста.

Як зазначається в пояснювальній записці, передбачено, зокрема, включення до земель міста Броди площі 484,2 га за рахунок земель Бродівської міської ради. У результаті загальна площа міста зросте з 898,4 га до 1382,6га.