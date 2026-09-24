Рівень довіри до польського президента поступово знижувався протягом останніх місяців

Рівень довіри до президента Польщі Кароля Навроцького вперше за кілька місяців впав нижче 50%. Водночас міністр закордонних справ Радослав Сікорський покращив свій результат і майже зрівнявся з президентом.

Про це свідчать результати опитування IBRiS, проведеного для польського видання Onet 19–20 вересня, у якому взяли участь 1,1 тис. поляків.

Каролю Навроцькому зараз довіряють 47,1% опитаних. У серпні цей показник становив 50,2%, тобто за місяць рівень довіри до президента знизився на 3,1%.

Водночас Радослав Сікорський піднявся на друге місце. Йому довіряють 46,2% опитаних, тоді як у попередньому дослідженні цей показник становив 43,6%.

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Рівень довіри до польського президента поступово знижувався протягом останніх місяців. У червні Навроцькому довіряли 54,8% опитаних, у серпні – 50,2%, а у вересні – вже 47,1%. Таким чином за три місяці показник зменшився на 7,7%.

Попри це, Навроцький залишається першим у рейтингу довіри. Водночас серед десяти політиків із найвищими показниками саме його результат у вересні помітно знизився. Більшість інших політиків або покращили свої результати, або зберегли приблизно такий самий рівень довіри.

Кому ще довіряють поляки

Третє місце – Владислав Косіняк-Камиш – віцепрем'єр Польщі – 42,8%.

Четверте місце – Дональд Туск – прем'єр-міністр Польщі– 40,7%.

Пʼяте місце – Влодзімєж Чажастий – маршалок Сейму – 38%.

Шосте місце – Кшиштоф Босак – віцеспікер Сейму від партії «Конфедерація свободи й незалежності» – 36,3%.

Сьоме місце – Матеуш Моравецький – експрем’єр Польщі, колишній представник партії «Право і справедливість» – 35%.

Восьме місце – Пйотр Зґожельський – віце-спікер польського Сейму, провідний політик Польської селянської партії – 30,7%.

Девʼяте місце – Славомір Менцен – лідер польської ультраправої партії «Конфедерація» Славомір Менцен – 27,1%.

Десяте місце – Кшиштоф Гавковський – віцепрем'єр та міністра цифровізації – 25,4%.

Одинадцяте місце – Гжегож Браун – лідер «Конфедерації Корони Польської» – 22,3%.