Туск наголосив, що у Польщі є національні упередження щодо українців

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пов'язав зростання агресії поляків щодо українців з політичною підтримкою деякими політиками радикальних середовищ, закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на інцидент, а лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського припинити закликати до створення «бойових загонів». Про це Туск заявив у вівторок, 28 липня, перед початком засідання Ради міністрів, коментуючи напад на українську пару, який стався 26 липня у Вроцлаві, пише радіо RMF.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що один із затриманих у справі побиття української пари у Вроцлаві раніше називав себе у соцмережах «захисником кордонів».

«Немає жодної випадковості в тому, що один із затриманих, той, який бив українку, хвалився у соціальних мережах, що він є "захисником кордонів". Ми добре знаємо, які сили стоять за людьми, які вдають із себе великих патріотів», – заявив Дональд Туск.

За словами глави польського уряду, останнім часом у країні почастішали випадки насилля, які мають під собою ксенофобське підґрунтя.

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«Ми повинні оголосити рішучу війну насиллю. Бандити, футбольні хулігани та криміналітет набралися сміливості й зухвалості, бо отримали політичне прикриття», – сказав прем'єр.

Дональд Туск звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом публічно відреагувати на події. Він нагадав, що раніше Навроцький позитивно висловлювався про заздалегідь організовані бійки футбольних фанатів.

«Звертаюся до президента із закликом припинити мовчати. Ви називали заздалегідь домовлені бійки благородними рукопашними поєдинками. Прошу тепер подивитися, як виглядають ці "благородні бої" у виконанні людей із Громди, людей Камраців та Бонкевича», – заявив польський прем'єр. Gromda – це приватний бійцівський клуб, члени якого декларують захист Польщі від мігрантів. Ruch Kamracki (Рух Камрацький) — це радикальний ультраправий, проросійський та неофашистський рух у Польщі, заснований у 2021 році. Організація відома своєю агресивною українофобією, антисемітизмом та активним поширенням кремлівської пропаганди. Роберт Бонкевич – польський ультраправий активіст, лідер так званого «Руху оборони кордонів».

Прем'єр наголосив, що «добре ім'я Польщі руйнують політично одержимі злочинці», а також заявив, що «кожен, хто б'є українок на вулиці, підтримує найгірше уявлення про Польщу і підтримує бандерівців».

Крім того, Туск закликав голову партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського припинити «закликати до створення бойових загонів». За його словами, відповідальність за зростання насилля несуть також політики, які надають таким діям політичну та моральну підтримку.

У відповідь речник президента Польщі заявив агентству PAP, що Дональд Туск не справляється із забезпеченням безпеки на польських вулицях, адже ще кілька років тому таких сутичок не було.

Нагадаємо, 26 липня українка Карина Кіцай повідомила про напад на свою 20-річну доньку Анастасію та її 21-річного хлопця Максима у Вроцлаві. За словами жінки, конфлікт виник після того, як українці зробили зауваження трьом чоловікам, які пройшли до каси магазину без черги. Спочатку нападники ображали пару в приміщенні магазину, а після виходу на вулицю жорстоко побили їх. Анастасії пошкодили вухо, через що лікарям довелося накласти їй шви. Максим зазнав травм голови та обличчя – його били ногами навіть тоді, коли він уже лежав на землі. Крім того, нападники застосували електрошокер. 27 липня нападників затримали – ними виявилися 27-річний та 45-річний чоловіки.