Інцидент стався у Карпатському біосферному заповіднику

Працівники служби охорони Карпатського біосферного заповідника не дали групі туристів виїхати на спортивних мотоциклах на вершину гори Петрос (2020 м). В установі розповіли, що цей випадок непоодинокий і закликали любителів джипінгу дотримуватися заборони на проїзд заповідними територіями.

Про інцидент, який стався днями на території Петрос-Говерлянського природоохоронного науково-дослідного відділення, повідомили в КБЗ у вівторок, 28 липня. На оприлюдненому заповідником відео видно, як один з мотоциклістів, натрапивши на зачинений шлагбаум, намагався об’їхати перешкоду.

На заваді йому став заступник начальника науково-дослідного відділення, який перегородив шлях порушникам, заблокувавши траєкторію об'їзду. Після суперечки, яку природоохоронець знімав на телефон, мотоциклісти поїхали геть.

«Джипінг у контексті екологічних правопорушень охоплює будь-який пересувний механічний транспорт, який рухається поза дорогами загального користування. Заборонено рух не лише позашляховиків, а квадроциклів, баггі, кросових мотоциклів та снігоходів», – нагадали у Карпатському біосферному заповіднику.

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Природоохоронці зазначили, що на відновлення зруйнованої колесами мотоциклів альпійської рослинності йдуть десятиліття, а рев двигунів – це колосальний стрес для диких тварин і птахів, які шукають прихистку в заповідній зоні.

Скандали з джипінгом у Карпатах

Нагадаємо, українці все частіше звертають увагу влади на джипінг у високогір’ї Карпат. У червні 2026 року в епіцентрі скандалу опинилися харківська викладачка вокалу Валентина та мешканець Рахівського району Віталій Мойсюк. Перша пропливла високогірним озером Герешаска на сапі, а другий подолав його з товаришем на джипі.

Згодом група джиперів влаштувала екстремальну поїздку руслом річки Лазещина в Рахівському районі. У поліції встановили порушників і пообіцяли притягнути їх до адміністративної відповідальності.

Протидія джипінгу стала темою нарад у Закарпатській ОВА, Рахівській РВА та Яремчанській ОТГ, де вирішили створити рейдові групи за участі природоохоронців, екоінспекторів та поліції. Це викликало невдоволення у кількох сотень власників позашляховиків на Прикарпатті.

Організатори турів на джипах спочатку намагалися заблокувати роботу пункту екоінспекції, а потім звернулися до влади з проханням створити для них окремі маршрути у Карпатах. Після цього у Яремчанській міській раді повідомили, що тему джипінгу розглянуть на громадських слуханнях, які відбудуться 7 серпня.