Мотоциклісти намагалися прорватися через шлагбаум заповідника до вершини Петроса
Шлях їм перегородив заступник начальника природоохоронного відділеня
Працівники служби охорони Карпатського біосферного заповідника не дали групі туристів виїхати на спортивних мотоциклах на вершину гори Петрос (2020 м). В установі розповіли, що цей випадок непоодинокий і закликали любителів джипінгу дотримуватися заборони на проїзд заповідними територіями.
Про інцидент, який стався днями на території Петрос-Говерлянського природоохоронного науково-дослідного відділення, повідомили в КБЗ у вівторок, 28 липня. На оприлюдненому заповідником відео видно, як один з мотоциклістів, натрапивши на зачинений шлагбаум, намагався об’їхати перешкоду.
На заваді йому став заступник начальника науково-дослідного відділення, який перегородив шлях порушникам, заблокувавши траєкторію об'їзду. Після суперечки, яку природоохоронець знімав на телефон, мотоциклісти поїхали геть.
«Джипінг у контексті екологічних правопорушень охоплює будь-який пересувний механічний транспорт, який рухається поза дорогами загального користування. Заборонено рух не лише позашляховиків, а квадроциклів, баггі, кросових мотоциклів та снігоходів», – нагадали у Карпатському біосферному заповіднику.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Природоохоронці зазначили, що на відновлення зруйнованої колесами мотоциклів альпійської рослинності йдуть десятиліття, а рев двигунів – це колосальний стрес для диких тварин і птахів, які шукають прихистку в заповідній зоні.
Скандали з джипінгом у Карпатах
Нагадаємо, українці все частіше звертають увагу влади на джипінг у високогір’ї Карпат. У червні 2026 року в епіцентрі скандалу опинилися харківська викладачка вокалу Валентина та мешканець Рахівського району Віталій Мойсюк. Перша пропливла високогірним озером Герешаска на сапі, а другий подолав його з товаришем на джипі.
Згодом група джиперів влаштувала екстремальну поїздку руслом річки Лазещина в Рахівському районі. У поліції встановили порушників і пообіцяли притягнути їх до адміністративної відповідальності.
Протидія джипінгу стала темою нарад у Закарпатській ОВА, Рахівській РВА та Яремчанській ОТГ, де вирішили створити рейдові групи за участі природоохоронців, екоінспекторів та поліції. Це викликало невдоволення у кількох сотень власників позашляховиків на Прикарпатті.
Організатори турів на джипах спочатку намагалися заблокувати роботу пункту екоінспекції, а потім звернулися до влади з проханням створити для них окремі маршрути у Карпатах. Після цього у Яремчанській міській раді повідомили, що тему джипінгу розглянуть на громадських слуханнях, які відбудуться 7 серпня.