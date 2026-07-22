Джипери зібралися на акцію протесту біля Пункту екологічного контролю №1

У Яремчі в середу, 22 липня, біля Пункту екологічного контролю №1 організатори джип-турів намагалися заблокувати роботу пункту, вимагаючи врегулювати питання проїзду транспортних засобів територією природно-заповідного фонду. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Карпатського округу.

В екоінспекції пояснили, що ситуація виникла після спільного рейду, який 21 липня провели працівники відомства, Карпатського національного природного парку та поліції Яремче. Під час перевірки правоохоронці виявляли, документували та припиняли порушення природоохоронного законодавства, пов'язані з незаконним проїздом транспортних засобів територією природно-заповідного фонду.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У Держекоінспекції наголосили, що такі заходи спрямовані на забезпечення дотримання режиму охорони заповідних територій, попередження правопорушень та притягнення порушників до відповідальності. Усі перевірки, за даними відомства, проводяться відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень інспекції.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Від початку 2026 року інспектори вже провели шість заходів державного контролю. За їхніми результатами зафіксували сім випадків незаконного проїзду транспорту територією природно-заповідного фонду. За всіма фактами складено адміністративні протоколи за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які вже передали до суду.

Крім того, порушникам нарахували 41 724 грн збитків і направили вимоги щодо їхнього відшкодування.

Також протягом року екоінспектори опрацювали 14 звернень, зокрема отриманих через сервіс «ЕкоЗагроза». За результатами перевірок орієнтовну суму шкоди, завданої незаконним проїздом транспортних засобів територією природно-заповідного фонду невстановленими особами, оцінили майже у 1,4 млн грн.

Яка позиція влади Яремча?

Міський голова Яремча Андрій Мироняк цього тижня оприлюднив власну позицію щодо джипінгу у горах, якою дав зрозуміти, що підтримує такий вид бізнесу хоч і визнає, що зараз він нелегальний.

«Позиція міського голови Андрія Мироняка не є категоричною. Такий вид туризму має право на життя, якщо чітко визначити та затвердити маршрути», – йдеться у дописі на сторінці міської ради Яремча у фейсбук.

Водночас у своїй заяві міський голова стверджує, що позашляховики повинні пересуватися лише визначеними дорогами, а діяльність підприємців має бути легальною та контрольованою. На його думку, розвиток джипінгу можливий за співпраці бізнесу, влади, державних інституцій та екологічних служб, а сама сфера «потребує законодавчого врегулювання».

Ця теза викликає запитання. Законодавство, яке регулює використання природоохоронних територій, уже існує. Зокрема, Закон України «Про природно-заповідний фонд України» визначає режим охорони та використання територій національних природних парків, а також встановлює обмеження щодо діяльності, яка може завдати шкоди природним комплексам.

Крім того, кожен національний природний парк діє на підставі власного положення та проєкту організації території, які визначають допустимі види діяльності в різних функціональних зонах. Тому питання руху транспорту на таких територіях регулюється не відсутністю законодавства, а чинними нормами природоохоронного законодавства та режимом конкретного парку.

Водночас із заяви міського голови незрозуміло, яких саме законодавчих змін, на його думку, потребує сфера джипінгу. Адже якщо йдеться про маршрути, що проходять територіями природно-заповідного фонду, можливість їх використання визначається не рішенням органу місцевого самоврядування, а вимогами природоохоронного законодавства.

Однак із заяви так і незрозуміло, як саме міська влада планує «затверджувати маршрути», якщо порядок використання територій природно-заповідного фонду вже визначений законом і не належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті правоохоронці встановили учасників екстремальної поїздки руслом річки Лазещина в Рахівському районі. Група джиперів на чотирьох позашляховиках їздила гірською річкою, а після розголосу в мережі поліція ідентифікувала порушників та повідомила, що їх притягнуть до адміністративної відповідальності.