У Польщі затримали нападників на українців у Вроцлаві

У понеділок, 27 липня, міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив про затримання двох чоловіків, які напали на пару українців після суперечки в магазині. Постраждалі вважають, що причиною нападу міг стати їхній український акцент.

«Жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним. Вроцлавські поліцейські затримали двох чоловіків, підозрюваних в участі в жорстокому побитті громадян України. Чоловіки мали судимості», – написав Марцін Кервінський у соцмережі X.

У поліції Польщі уточнили, що затримані – 27-річний та 45-річний чоловіки, які раніше вже неодноразово притягувалися до відповідальності за різні злочини. Одного з них затримали під час спроби втекти з міста.

«Поліцейські продовжують інтенсивно працювати над справою, щоб з'ясувати всі обставини цього скандального інциденту та затримати решту винних. Немає жодної толерантності до насильства та поведінки, яка загрожує життю і здоров'ю іншої людини. Кожен, хто відповідальний за цей жорстокий напад, зіткнеться з наслідками, передбаченими законом», – йдеться у заяві поліції.

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За даними виконувача обовʼязків міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, ще одного нападника поліція Польщі продовжує розшукувати. Дипломат наголосив, що Україна очікує притягнення до відповідальності всіх причетних до нападу.

«Ми очікуємо повного, об'єктивного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин та мотивів вчинення злочину», – наголосив Андрій Сибіга.

Також Андрій Сибіга закликав польських політиків припинити «розпалювання ворожнечі, яке зрештою перетворюється на напади на вулицях».

«Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога», – наголосив Андрій Сибіга.

Тим часом мер Вроцлава засудив прояви ксенофобії у місті. Яцек Сутрик заявив, що сприйняв новини про жорстокі напади у Вроцлаві з обуренням і занепокоєнням. Він зазначив, що йдеться не про поодинокий випадок, а про «тривожний сигнал, на який спільнота Вроцлава має відреагувати з усією рішучістю». Мер польського міста наголосив на неприпустимості проявів агресії та жорстокості на ґрунті національної ненависті. Яцек Сутрик не уточнив, які саме випадки має на увазі, але його заява була опублікована після появи новини про побиття пари українців.

«У нашому місті немає і не буде жодної толерантності до насильства, мотивованого ненавистю, ксенофобією чи національними упередженнями. Кожен, незалежно від мови, якою він розмовляє, звідки він родом чи у що вірить, має право почуватися в безпеці у Вроцлаві. Напад на конкретну особу через її походження – це завжди напад на всю спільноту, яку ми разом утворюємо, і ми повинні ставитися до цього саме так», – наголосив Яцек Сутрик.

Нагадаємо, 26 липня українка Карина Кіцай повідомила, що у Вроцлаві троє чоловіків напали на її 20-річну доньку Анастасію та її 21-річного хлопця Максима після того, як пара вийшла з магазину. Українці зробили чоловікам зауваження через те, що вони пройшли до каси поза чергою. Ще у приміщенні магазину чоловіки почали ображати пару, а вже на вулиці напали на них і побили. Лікарям довелося накласти Анастасії шви, оскільки нападники розірвали дівчині вухо. Максим отримав травми голови та обличчя – його били й копали навіть тоді, коли він уже лежав на землі. Також нападники застосували електрошокер.

Польські користувачі мережі X (колишній Twitter) з’ясували, що одним із нападників є охоронець нічних клубів Адам Цибінський [Adam Cybiński]. Він також є учасником популярної приватної федерації боїв на голих кулаках Gromda Fight Club. Однак бійцівська кар’єра у Цибінського не надто вдала – він двічі брав участь у боях і двічі програв. Саме його затримала поліція при спробі втечі з Вроцлава.

Один із нападників на українців у Вроцлаві – Адам Цибінський. Фото з соцмереж

У липні 2025 року організація опублікувала відео, в якому кілька її бійців заявляють: «Захищаємо польські кордони, щоб ніхто сюди нахабно не ліз». Далі звучать звернення до так званих «псевдоінженерів» – це іронічний вислів, який польські праві кола використовують щодо нелегальних мігрантів із Близького Сходу та Африки. У відео також стверджується, що такі люди «входять до Польщі на власну відповідальність», що можна розцінювати як погрозу. Організація майстерно використовує антимігрантські настрої у польському суспільстві за допомогою гасел «Захищаємо польські кордони», «Тут ми їх зупинимо. Тут Польща» тощо, орієнтуючись на футбольних хуліганів, ультраправих та націоналістично налаштовану молодь.

У своїй офіційній комунікації Gromda засудила і відмежувалась від побиття українців у Вроцлаві і попросила не асоціювати з такими інцидентами.