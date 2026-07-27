Бійці розповіли, що їм неналежно постачають воду, їжу та медикаменти

Командування 118-ї окремої механізованої бригади прокоментувало відеозвернення військовослужбовців 108-ї окремої бригади територіальної оборони, які заявили про понад сім місяців без ротації та проблеми із забезпеченням на передовій. 25 липня на офіційній сторінці бригади повідомили, що взяли ситуацію під контроль, а головною причиною затримки ротації назвали надскладну дронову обстановку.

У заяві командування зазначили, що одразу після поширення відеозвернення взяли під контроль питання забезпечення приданого батальйону 108-ї ОБр ТрО. Спільно з його командуванням організували системне комплектування та доставку провізії, питної води, боєприпасів і пального.

Для оперативного підвозу харчів, за інформацією бригади, додатково залучили екіпажі операторів безпілотників із підрозділів 118-ї ОМБр. Доставку необхідного забезпечення здійснюють за першої можливості.

У командуванні також заявили, що розуміють навантаження на військовослужбовців, які тривалий час утримують позиції, однак пояснили, що провести ротацію наразі не вдається через складну ситуацію на ділянці фронту.

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«Ворог у режимі 24/7 тримає під вогневим контролем шляхи висування та евакуації. Через це від початку літа вже кілька спроб заміни цих військовослужбовців не мали успіху», – йдеться в заяві.

У 118-ї ОМБр додали, що разом із вищим військовим керівництвом продовжують шукати безпечні механізми для проведення ротації без невиправданого ризику для життя військовослужбовців.

Про це також повідомила донька одного із бійців 108-ї окремої бригади у тредс. У неділю, 26 липня, вона опублікувала допис, у якому розповіла, що після розголосу бійцям доставили другу посилку за три дні і прикріпила відео, у якому військові розпаковують продукти.

«Хлопці з їжею. І вони трохи підбадьорилися. Вони повірили, що в них є шанс вийти звідти. Що про них не забули», – написала вона.

Нагадаємо, напередодні військовослужбовці 1-го батальйону 108-ї окремої бригади територіальної оборони записали відеозвернення з передової, в якому заявили, що перебувають на позиціях понад сім місяців без ротації та повідомили про критичну ситуацію із забезпеченням. Родичі військових прикріпили фото бійців, на яких видно, що чоловіки надміру схудли та виснажені.