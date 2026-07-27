Смертельна ДТП сталася уночі в селі Піддністряни

У ніч на понеділок, 27 липня, у селі Піддністряни Ходорівської громади на Львівщині в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст.

За даними прокуратури та поліції Львівщини, близько опівночі 24-річна водійка автомобіля Škoda Fabia, виконуючи поворот ліворуч для заїзду на подвір'я, не надала перевагу в русі зустрічному мотоциклу, унаслідок чого сталося зіткнення.

У результаті ДТП 17-річний мешканець Нового Роздолу, який керував мотоциклом, загинув на місці події. Його 14-річна сестра, яка була пасажиркою мотоцикла, отримала травми середньої тяжкості та була госпіталізована.

За фактом поліцейські почали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 ККУ). За даними ZAXID.NET, смертельна ДТП сталася у селі Піддністряни.

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