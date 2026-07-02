фото поліції

Мотоцикліст злетів з дороги на узбіччя і загинув

У ніч на середу, 1 липня, на вул. Личаківській у Львові внаслідок ДТП загинув 21-річний мотоцикліст.



За даними поліції Львівщини, смертельна ДТП сталась 1 липня близько 1:30 ночі на вул. Личаківській. 21-річний львів’янин не впорався з керуванням мотоциклом Tekken. Транспортний засіб з’їхав з проїжджої частини дороги на узбіччя та перекинувся. Водій від отриманих травм загинув на місці. Смертельна ДТП сталася на вул. Личаківській За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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