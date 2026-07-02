Смертельна ДТП у селі Затемне

У середу, 1 липня, на дорозі в селі Затемне Перемишлянської громади на Львівщині внаслідок ДТП загинув 76-річний водій Renault Kangoo.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:30 на дорозі у межах села Затемне Львівського району. 76-річний мешканець Золочівського району не впорався з керуванням автомобілем Renault Kangoo. У результаті транспортний засіб з’їхав з проїжджої частини дороги у кювет та перекинувся. Водій від отриманих травм помер на місці.

Водій загинув у ДТП біля Перемишлян

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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