Рятувальники виявили тіло 70-річного чоловіка, ще одну 92-річну жінку винесли із задимленої квартири та передали медикам

У понеділок, 27 липня, в місті Шептицький на Львівщині виникла пожежа в триповерховому житловому будинку. Рятувальники, які прибули на виклик, знайшли тіло 70-річного чоловіка, ще одну жінку вдалося евакуювати, проте вона померла у лікарні.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, вранці близько 6:37 27 липня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в місті Шептицькому. На момент прибуття пожежників із вікон квартири вибивалося полум’я. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання.

Фото ДСНС

Під час гасіння пожежі в квартирі рятувальники виявили тіло 70-річного чоловіка, ще одну 92-річну жінку винесли із задимленої квартири та передали медикам. Як повідомили медики, жінка померла у лікарні. Ліквідувати пожежу вдалося о 7:59. Причини та обставини виникнення займання встановлюють фахівці.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати