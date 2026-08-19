Вибухнула граната

У Чернівцях увечері 18 серпня на вул. Будівельників в багатоквартирному будинку пролунав вибух, у результаті чого загинув чоловік. Про це повідомили в поліції Чернівецької області.

Про вибух в одній з квартир багатоповерхівки спочатку повідомили в телеграм-каналі «Хороші Чернівці». Також вказали, що після цього на вулиці зникло світло, а всіх мешканців будинку попросили вийти на вулицю.

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На місце залучили вибухотехніків. Під час обстеження помешкання, правоохоронці попередньо встановили, що вибухнула граната.

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Внаслідок вибуху загинув 38-річний мешканець цієї квартири. Чоловік отримав серйозні травми і помер до приїзду бригади швидкої допомоги.

Пожежа внаслідок вибуху не виникла, однак квартира частково пошкоджена. Інших потерпілих немає. Поліцейські евакуювали жителів багатоповерхового будинку. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та вирішують питання про кваліфікацію порушення та внесення його в ЄРДР.