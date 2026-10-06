Президент надав загиблому у бою Марату Мамбетову звання Героя України

Володимир Зеленський надав звання Героя України загиблому під час виконання бойового завдання пілоту МіГ-29 Марату Мамбетову. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента у вівторок, 6 жовтня.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Мамбетову Марату Редвановичу – майору (посмертно)», – йдеться в указі президента.

Марат Мамбетов народився 17 липня 2001 року в сім’ї військовослужбовця на Мелітопольщині. Навчався у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який закінчив у 2022 році. Опанував три типи літаків – ХАЗ, Л-39 та МіГ-29, після чого приєднався до 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».

За останні два роки служби Мамбетов здійснив майже 200 бойових вильотів на МіГ-29, знищив десятки повітряних цілей противника, завдавав ракетно-бомбових ударів по наземних позиціях російських військ та прикривав дії підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Був нагороджений орденами «За мужність» II та III ступенів і відзнакою Президента України «За оборону України».

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Нагадаємо, 1 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російська ракета уразила літак МіГ-29, пілотом якого був командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» Марат Мамбетов. Військовий зміг катапультуватися, але не вижив. Військовому було 25 років.