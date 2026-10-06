Біля Сочі горить російський танкер тіньового флоту

У Чорному морі біля російського міста Сочі сталася пожежа на нафтовому танкері тіньового флоту Росії. Судно спалахнуло після атаки морського безекіпажного дрона.

За даними російського телеграм-каналу Astra, внаслідок атаки морського дрона загорівся нафтовий танкер AFRAMAX RIO, що ходив під прапором Ліберії й належить компанії, зареєстрованій на Маршалових Островах. Танкер з 12 лютого 2026 року перебуває під санкціями України.

За даними онлайн-сервісу для відстеження руху суден у реальному часі MarineTraffic, 11 вересня танкер вийшов із турецького порту Тузла та попрямував до румунської Констанци. Дорогою судно зробило зупинку на якорі в Самсуні (Туреччина), звідки вийшло 19 вересня. До Констанци танкер прибув 22 вересня. 5 жовтня танкер перебував приблизно за 15 км від Сочі.

Влада федеральної території Сіріус підтвердила пожежу на танкері. Там також заявили, що через загоряння судна пляжі Сіріуса будуть тимчасово закриті.

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«Здійснюється постійний моніторинг стану води та повітря спільно з Росгідрометом. Прошу мешканців та гостей федеральної території утриматися від тривалого перебування на вулицях та, по можливості, не відчиняти вікна у приміщеннях», – йдеться у повідомленні.

У 2024–2026 роках танкер неодноразово вивозив нафту з російських портів. Найчастіше – з Усть-Луги, а також із Новоросійська та Тамані. Вантаж доставляли до Індії, Сінгапуру та Саудівської Аравії.

Танкер здатний перевозити 95–100 тис. тонн нафти, що становить приблизно 700–750 тис. барелів.

Нагадаємо, 22 вересня командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомляв, що за два місяці військові уразили 300 суден так званого тіньового флоту Росії.