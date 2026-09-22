Азовське море та Керченська протока фактично залишаються заблокованими для суден тіньового флоту

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді розповів у вівторок, 22 вересня, що бійці за два місяці, від початку операції «МоЛоЧКа», уразили 300 суден так званого тіньового флоту Росії.

Від початку кампанії «МоЛоЧКа» минуло 11 тижнів, вона стартувала 6 липня 2026 року. За словами Бровді, із 300 плавзасобів 134 були уражені в Азовському морі, ще 166 – у Чорному.

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Відомо, що 12 вересня командувач СБС повідомляв про 285 уражених суден за десять тижнів операції. Тоді, за його даними, 16 плавзасобів були уражені з 1 до 11 вересня.

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Бровді зазначив, що Азовське море та Керченська протока фактично залишаються заблокованими для суден тіньового флоту. Водночас у північній та північно-східній частинах Чорного моря, за його словами, російські судна намагаються пройти попри загрозу ураження.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня українські безпілотники атакували порт Новоросійська в Краснодарському краї росії. Тоді командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про ураження кількох російських кораблів, зокрема ракетоносіїв, однак без уточнення їхньої кількості та назв. 10 вересня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження щонайменше трьох суден – морського тральщика «Железняков», фрегата «Адмирал Ессен» та великого десантного корабля проєкту 11711 «Пётр Моргунов».