Російські кораблі Чорноморського флоту фактично втратили можливість діяти в морі та залишаються заблокованими в Новоросійську через українські дронові атаки. У Росії, за даними української розвідки, поки не знайшли способу вирішити цю проблему. Про це у п’ятницю, 25 серпня, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді начальника ГУР МО Олега Іващенка.

За словами голови держави, російська сторона сама визнає, що її кораблі в Новоросійську не здатні повноцінно виходити в море та виконувати завдання через ефективні удари українських безпілотників.

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«Російська сторона визнає, що й кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки нашим ударам дронами та не здатні оперувати в морі. Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить», – сказав Зеленський.

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Через втрату можливості використовувати військові кораблі для супроводу торговельних суден та «тіньового флоту» Росія розглядає альтернативні заходи. Зокрема, Москва може озброювати цивільні судна стрілецькою зброєю, засобами радіоелектронної боротьби та залучати до них військовий персонал.

Зеленський заявив, що Україна готуватиме відповідь на спроби РФ мілітаризувати цивільне судноплавство.

Окрім ситуації на морі, у ГУР відзначили результативність українських далекобійних ударів по російських військових підприємствах та об'єктах нафтової галузі. Зокрема, після ураження «Комбінату Камєнський» у Ростовській області Росія втратила значну частину виробничих можливостей для виготовлення твердопаливних двигунів до ракет.

Також українська розвідка має докази припинення роботи великого НПЗ у Кстові Нижньогородської області, який раніше переробляв близько 17 млн т нафти на рік.

За даними ГУР, паралельно окремі складові російського експорту протягом серпня скоротилися на 80%, що вже позначається на доходах федерального та регіональних бюджетів Росії.

Нагадаємо, 13 серпня Reuters повідомило, що Україна через посередника передала Росії пропозицію запровадити мораторій на атаки цивільних цілей і суден у Чорному морі. Раніше, 8 серпня, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Києву запропонували напрацювати механізм такого мораторію.