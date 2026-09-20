Микола Карпюк загинув, виконуючи завдання на Запорізькому напрямку

На фронті загинув Микола Карпюк – співзасновник організації УНА-УНСО (Українська Національна Асамблея – Українська Народна Самооборона), громадський і політичний діяч та колишній політв’язень Кремля. Про це 20 вересня повідомили ветеран ЗСУ, екскомандир механізованої роти M2 Bradley 47-ї ОМБр «Маґура» Микола Мельник та колишній народний депутат Борислав Береза.

«Микола Карпюк – це легенда, велетень, майже “останній із могікан”, хто почав війну проти Росії ще в 1992 році. (...) Людина, яка билась за Україну ще з часів Придністровської і Абхазької війни», – написав Мельник.

За його словами, коли Миколі Карпюку виповнилося 60 років, його звільнили зі служби в ЗСУ. Тоді чоловік підписав новий контракт.

«Він жив борючись за Україну і його серце зупинилось в бою!» – додав він.

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За інформацією Борислава Берези, Карпюк загинув на Запорізькому напрямку 19 вересня.

Що відомо про Миколу Карпюка

Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року в селі Великий Житин на Рівненщині. Після строкової служби працював на підприємствах Рівного, а також був журналістом газети «Наша справа», повідомляє «Суспільне».

Карпюк очолював рівненський осередок Української національної асамблеї та був одним із керівників УНА-УНСО. Він брав участь у війні в Придністров’ї, а також у грузино-абхазькій війні 1993 року на боці Грузії у складі корпусу «Арго» УНСО. За участь у бойових діях був нагороджений орденом Вахтанга Горгасала.

У 1998 та 2002 роках Карпюк балотувався до Верховної Ради за списками УНА-УНСО. Також брав участь в акції «Україна без Кучми», за що був засуджений до 4,5 року ув’язнення. Був учасником Помаранчевої революції та подій на Майдані.

У березні 2014 року Карпюка затримали під час в’їзду до Росії. Російський суд засудив його до 22,5 року ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями в участі у Першій чеченській війні. У 2016 році Карпюка та іншого українця Станіслава Клиха визнали політв’язнями. У вересні 2019 року Карпюк повернувся в Україну в межах обміну.

У Миколи Карпюка залишилися дружина Олена та син Тарас.