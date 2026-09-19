Частина з повернених потребує медичної допомоги

З тимчасово окупованих Росією територій України вдалося повернути ще 15 українців. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у суботу, 19 вересня.

За словами уповноваженого з прав людини, наймолодшому поверненому – 49 років, а найстаршій – 96 років.

«Вибратися з окупації непросто. Для когось це роки очікування, для когось — рішення залишити дім, у якому прожито все життя. А коли людина хвора, літня або майже не може пересуватися самостійно, дорога додому стає ще важчою», – повідомив Лубінець.

Серед повернених – 96-річна мешканка села Залізний Порт на Херсонщині, а також її донька та зять. Жінка потребувала постійної допомоги, а її зять пересувався з апаратом Ілізарова. На неокупованій території України їх зустрів онук.

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Ще один з повернених цивільних – 74-річний чоловік з Каховки, який не виїжджав через страх нашкодити сину, який був у російському полоні. Тільки після звільнення сина з неволі у 2025 році чоловік вирішив виїхати.

«Та на той час його власний стан здоров’я різко погіршився. Чоловік переніс важкий інсульт, має частковий правосторонній параліч та запалення нижньощелепної залози. Зараз він під наглядом лікарів. Йому допомагають відновити документи та стабілізувати стан», – повідомив Лубінець.

За словами омбудсмена, частина людей повернулася без документів, оскільки вони були втрачені чи протерміновані. Він подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста, МБФ «Карітас України», представникам держорганів та всім іншим, хто допоміг повернути українців з окупації.