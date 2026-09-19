За словами Трампа, у президента Навроцького «все під контролем»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вже атакувала союзників України в Європі та робить це близько п’яти років. Про це він сказав під час спілкування з медіа у Білому домі 18 вересня.

Журналіст запитав Трампа, чи погоджується він із занепокоєнням польських лідерів щодо можливого нападу Росії на українських союзників.

«Я думаю, що вони (росіяни, – ред.) вже напали на українських союзників. Вони атакують українських союзників вже близько п’яти років. Тож я погоджуюсь із цим. Я думаю, що всі з цим погоджуються», – сказав Трамп.

Водночас президент США не назвав, які саме атаки або інциденти він мав на увазі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На уточнення журналіста, чи йдеться про можливість нападу Росії на Польщу, Трамп заявив, що у польського президента Кароля Навроцького «все під контролем».

«Ну, у вас чудовий президент. Він палкий прихильник Трампа. Він був на 12-му місці, я підтримав його, і тепер він президент. Він чудово справляється, і у нього все під контролем», – додав Дональд Трамп.

Заява Трампа прозвучала на тлі попереджень польського керівництва про можливість російських атак по країнах-союзницях України. Так, 18 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія може готувати гібридні удари дронами або ракетами по країнах-союзницях України, зокрема по Польщі. За його словами, РФ може називати такі інциденти «випадковими», щоб перевірити готовність НАТО реагувати та послабити єдність Альянсу.