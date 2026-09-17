Вибух пролунав близько 12:53 у районі пункту пропуску «Ягодин»

У четвер, 17 вересня, поблизу пункту пропуску «Ягодин» у Волинській області пролунав вибух. Наразі офіційних коментарів української влади щодо влучання безпілотника чи роботи ППО немає. Водночас мер Перемишля Войцех Бакун заявив про оголошення повітряної тривоги у низці польських повітів.

Інформація про вибух зʼявилася у місцевих телеграм-каналах під час повітряної тривоги, яку оголошували у Волинській області з 12:22 до 13:03. За інформацією очевидців, гучний звук пролунав близько 12:53 у районі пункту пропуску «Ягодин». Попередньо повідомляли про влучання поблизу кордону з Польщею.

Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна повідомив: «Влучань у прикордонну інфраструктуру, зокрема пункт пропуску, не було».

О 12:58 мер Перемишля Войцех Бакун написав на своїй сторінці у фейсбуці, що у низці польських повітів оголошено повітряну тривогу, яка не є навчальною. Зокрема, йдеться про:

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місто Кросно;

місто Перемишль;

Бещадський повіт;

Бжозовський повіт;

Ясельський повіт;

Кросненський повіт;

Ліський повіт;

Перемишльський повіт;

Саноцький повіт;

Стрижівський повіт.

Тим часом польський портал Port Samorządowy повідомив, що у Люблінському та Підкарпатському воєводствах оголосили повітряну тривогу та розіслали мешканцям попередження RCB про загрозу атаки з повітря. За даними Оперативного командування Збройних Сил Польщі, за 4 км від польсько-українського кордону впав або був збитий безпілотник. Через швидке наближення дрона до кордону польські військові підняли в повітря винищувачі.

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Оновлено. О 13:57 Войцех Бакун написав про відбій повітряної тривоги у польских містах і повітах.

Нагадаємо, 13 вересня російські окупанти завдали удару по пасажирському потягу, який перебував за 2 км від кордону з Польщею у Волинській області. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тож ніхто не постраждав.