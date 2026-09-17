За версією слідства, організувала схему голова лікарської комісії

Поліція спільно з СБУ викрила голову лікарської комісії та ще трьох лікарів на систематичному хабарництві та фіктивних висновках для військовозобов’язаних чоловіків. Слідство встановило, що за три роки комісія однієї з районних лікарень видала ухилянтам понад 1000 таких висновків для відстрочки. Усім причетним до схеми членам ЛКК оголосили про підозру.

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Як повідомили в поліції Тернопільської області в четвер, 17 вересня, упродовж 2024–2026 років лікарі оформлювали фейкові висновки та брали від 6 до 12 тис. доларів хабаря за один такий документ. У висновки вони вносили неправдиву інформацію про стан здоров’я родичів військовозобов’язаних та потребу в постійному сторонньому догляді. Надалі ці документи ухилянти використовували для отримання відстрочки від мобілізації.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, організувала схему голова лікарської комісії. Вона залучила трьох інших членів та двох посередників, які підшуковували клієнтів серед знайомих чоловіків. За три роки зловмисники видали понад 1000 фіктивних висновків.

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Під час обшуків у лікарні та в помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони та інші докази.

Голова лікарської комісії отримала підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Її обвинувачують у перешкоджанні діяльності ЗСУ та службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон. Ще трьох лікарів підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та службовому підробленні.

Один із посередників отримав підозру заочно – у зловживанні впливом. Іншого посередника обвинувачують у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Чотирьом медикам та одному з посередників суд обрав запобіжні заходи. Слідство також перевіряє можливу причетність до цих злочинів інших працівників лікарні та службовців державних установ.