Полковнику повідомили про підозру

На Львівщині поліцейські спільно зі спецпрокурорами у сфері оборони викрили колишнього начальника РТЦК на штучному завищенні показників мобілізаційного плану.

Як повідомили у четвер, 17 вересня, у поліції та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 42-річний полковник (колишній начальник РТЦК), аби виконувати мобілізаційний план, заради поліпшення статистики вносив недостовірні відомості в систему «Оберіг» щодо військовозобов’язаних. За вчинене експосадовець понесе кримінальну відповідальність.

«Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з військовою контррозвідкою СБУ та слідчими поліції Львівщини встановили, що експосадовець вносив до системи «Оберіг» дані про нібито мобілізацію та направлення громадян до військових частин», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними слідства, насправді він використовував дані осіб, які вже проходили службу в ЗСУ та НГУ і не могли бути мобілізовані повторно.

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Фігуранту повідомили про підозру за несанкціоновані дії з інформацією (ч. 1 та ч. 3 ст. 362 ККУ). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.