Мартон Гайду порушив питання американського законодавства щодо мит

Угорщина звернулася до американських партнерів із проханням звільнити країну від дії нового законодавства США, яке передбачає можливість запровадження мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв. Про це у четвер, 17 вересня, повідомив голова комітету із закордонних справ парламенту Угорщини Мартон Гайду.

За його словами, під час візиту до Вашингтона він обговорив із представниками республіканської більшості Палати представників подальші угорсько-американські парламентські відносини.

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«Ми дійшли згоди, що Сполучені Штати та Угорщину пов'язують довгострокові, фундаментальні інтереси та цінності, які стоять вище за виборчі цикли», – заявив Гайду.

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Окремо він порушив питання американського законодавства, яке передбачає можливість введення мит до 100% для країн, що продовжують купувати російську нафту та газ. Гайду заявив, що для Угорщини ці заходи становлять ризик через її залежність від російських енергоносіїв.

Водночас угорський депутат зазначив, що партія «Тиса» усвідомлює необхідність зменшення енергетичної залежності від Росії та вже готує відповідний план.

«“Тиса” усвідомлює небезпеки та недоліки енергетичної залежності від Росії, і незабаром буде готовий план щодо її усунення», – сказав він.

До того часу, за словами Гайду, Будапешту потрібен виняток із дії нового американського законодавства.

«Я звернувся до американських партнерів із проханням втрутитися, щоб Угорщина була звільнена від дії цього закону, а також щоб Сполучені Штати підтримали прагнення нашої країни до диверсифікації енергопостачання», – заявив депутат.

Раніше угорська сторона вже обговорювала у Вашингтоні можливість отримати час для скорочення залежності від російських енергоносіїв. У липні Гайду повідомляв, що американські партнери очікують від Будапешта реальних кроків у напрямку диверсифікації.

Нагадаємо, Сенат США підтримав законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Документ, ініційований сенатором Ліндсі Гремом, передбачає можливість запровадження мит до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Москві обходити санкції. Також законопроєкт передбачає розширення санкцій проти російських посадовців, банків та суден так званого тіньового флоту.