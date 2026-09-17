Дрон «Герань-2» на заводі в російські Алабузі

Тисячі північнокорейців працюють в Росії на виробництві безпілотників. Громадяни КНДР прибувають до Росії під виглядом студентів. Про це йдеться у звіті Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT).

За даними MSMT, станом на кінець 2025 року в Росії працювали від 15 до 30 тис. північнокорейців. РФ залучає їх до виробництва дронів. Зокрема, до 25 тис. громадян КНДР працюють на заводі в Алабузі, що у Татарстані, де виробляють безпілотники «Герань-2». Для цього російський уряд розробив схему видачі студентських віз, щоб маскувати північнокорейських робітників під студентів.

Один північнокореєць заробляє в Росії приблизно 7,5 тис. доларів на рік, при цьому КНДР конфіскує у своїх громадян 80–90% заробітку. У деяких випадках сума вилучень перевищує їхній дохід, через що робітники залишаються боржниками перед КНДР. За даними MSMT, кошти, отримані від роботи північнокорейців за кордоном, використовуються для фінансування ядерної та балістичної ракетної програм КНДР.

«Влада КНДР здійснює жорсткий контроль за пересуванням робітників та їхніми контактами зі сторонніми особами, щоб запобігти втечам; водночас ті, хто все ж таки тікає, наражають на небезпеку репресій членів своїх родин, які залишилися в КНДР», – йдеться у повідомленні Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 30 липня Росія вперше за тривалий час атакувала Україну балістичними ракетами виробництва Північної Кореї. 5 серпня українська розвідка повідомила, що Росія планує розгорнути у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який буде озброєний шістьма пусковими установками та 120 ракетами. Також Володимир Зеленський повідомив, що Владімір Путін планує провести приховану мобілізацію та розмістити на території Росії до 50 тис. військових із Північної Кореї.

Крім того, 7 вересня Росія та Північна Корея відкрили перший автомобільний міст між країнами. Це значно спростить транспортування військового вантажу, оскільки раніше РФ та КНДР сполучали залізничний міст та авіасполучення.