На Львівщині, біля входу в будівлю Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Миколаїв Львівської області, пролунав вибух. Про це у четвер, 17 вересня, повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Як йдеться у повідомленні, 17 вересня близько 16:30 біля входу будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Миколаїв Львівської області пролунав вибух. Зазначається, що невстановлений пристрій був підкинутий під двері будівлі. Особу, яка заклала його, наразі не встановлено.

Внаслідок вибуху один військовослужбовець отримав поранення середньої важкості та був госпіталізований. На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події.

Оновлено. Правоохоронці встановили та затримали двох чоловіків, причетних до вибуху біля будівлі Стрийського районного ТЦК та СП у Миколаєві. За даними СБУ, вибуховий пристрій викинули з автомобіля, який проїжджав повз військовий об’єкт. Подію кваліфікували як терористичний акт, кримінальне провадження відкрили за ст. 258 ККУ. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати