У четвер, 17 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Оголошення вироку не за горами. Львівський суд завершив судові дебати у справі вбивства Ірини Фаріон. Тривають активні роботи. Львів готовий до опалювального періоду на 85%. Росія атакує пункти пропуску. Прикордонники Львівщини розповіли, як діяти на кордоні під час повітряної тривоги. ШІ набирає популярності серед дітей. Як штучний інтелект впливає на школярів.

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