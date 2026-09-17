Прикордонники Львівщини розповіли, як діяти на кордоні під час повітряної тривоги
Новини Львова від ZAXID.NET за 17 вересня
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У четвер, 17 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Оголошення вироку не за горами. Львівський суд завершив судові дебати у справі вбивства Ірини Фаріон.
- Тривають активні роботи. Львів готовий до опалювального періоду на 85%.
- Росія атакує пункти пропуску. Прикордонники Львівщини розповіли, як діяти на кордоні під час повітряної тривоги.
- ШІ набирає популярності серед дітей. Як штучний інтелект впливає на школярів.
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