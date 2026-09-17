Зінченко заперечив виступ у судових дебатах

У четвер, 17 вересня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Під час засідання завершилися судові дебати – завершальна стадія процесу перед винесенням вироку.

На судове засідання прибула захисниця Діана Кара, яка була відсутня на чотирьох попередніх засіданнях. Після цього захисниця заявила про те, що суд надав їй занадто мало часу для вивчення матеріалів. За її словами, деякі матеріали справи, які їй надала прокуратура, зокрема судово-медична експертиза, відскановані неналежно та уривками. Тому вона попросила суд надати їй та підзахисному можливість ознайомитися з цим.

Після 30-хвилинної перерви Діана Кара наполягала перенести судові дебати на 18 вересня, аргументуючи тим, що для виступу їй потрібен ще час. Зокрема, вона посилалася на те, що їй потрібно доповнити інформацію, що стосується судово-медичної експертизи. Суд це прохання відхилив та надав можливість їй продовжувати виступ у судових дебатах. Під час того, як суд надав можливість сказати останнє слово обвинуваченому, його захисниця заявила про фальсифікацію справи та про відвід суддів.

«Заявляю відвід колегії суддів у зв'язку з тим, що суд порушує право на захист, фальсифікує інформацію та дані про те, що суди надавали стороні захисту. Зважаючи на те, що суд не дотримується гарантій, не забезпечує того, що він є нейтральною стороною, я заявляю колегії суду відвід. Я заперечую, що це були дебати», – заявила Кара.

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Оскільки на стадії дебатів жодні заяви не розглядаються, головуючий суддя Петро Невойт надав Зінченку останнє слово.

«Я заперечую, що це є судові дебати, що це є репліка, бо мені потрібен час для уточнення правової позиції. І підтримую відвід, який щойно заявила моя захисниця», – сказав В’ячеслав Зінченко.

Суд завершив судові дебати та пішов у нарадчу кімнату, після чого колегія суддів має оголосити вирок.