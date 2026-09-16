Адвокатка обвинуваченого В'ячеслава Зінченка Діана Кари вчетверте не прийшла на суд

У середу, 16 вересня, у Шевченківському районному суді Львова мало відбутися чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, де мали продовжити судові дебати – завершальна стадія процесу перед винесенням вироку. Однак судове засідання вкотре не відбулося через відсутність адвокатки обвинуваченого Діани Кари, яка вчетверте не прийшла на суд.

Головуючий суддя Петро Невойт повідомив, що перед судовим засіданням до суду надійшло клопотання від адвокатки Діани Кари. Свою відсутність адвокатка пояснила допитом в межах іншого кримінального провадження, яке перебуває на стадії досудового розслідування у місті Кременець. У клопотанні вона також зазначила, що їй направили виклик до суду 14, 15, 16 та 17 вересня, разом з тим вона звертає увагу суду, що виклик до суду відбувається за три дні до судового засідання.

«Враховуючи зазначене, просить визнати причину неприбуття захисника поважною і відкласти судовий розгляд, а при призначенні наступного судового засідання узгодити дату та час із адвокатом захисту. Отже, на стадії дебатів вважає (Діана Кара – ред.), що більш важливою є ситуація бути на досудовому слідстві», – зазначив головуючий суддя Петро Невойт.

Натомість захисниця потерпілої Наталія Романик назвала поведінкою обидвох захисниць Діани Кари та Лариси Криворучка узгодженою і такою, що не відповідає правилам адвокатської етики.

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«Ми точно будемо реагувати. Це вже не входить в жодні навіть уявлення про хвороби, зайнятість і все інше захисників. На мою думку і потерпілої, це є чітким зловживанням процесуальними правами», – заявила Наталія Романик.

Прокурор Дмитро Петльований зазначив, що погоджується з представником потерпілої, що така поведінка захисниці Діани Кари є зловживанням правом.

«Мені важко уявити, як допит на стадії досудового розслідування може бути важливіший від судових дебатів у кримінальному провадженні, де особі загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення, оскільки сторона обвинувачення вже виступила і саме це покарання просила. Впродовж трьох днів: понеділок, вівторок і сьогодні, кожен ранок виникає нове клопотання. У понеділок це було закриття лікарняного, у вівторок – участь в незрозумілій конференції громадської організації, сьогодні – в слідчих діях. Але коли це вже третє клопотання підряд, і воно виникає кожен раз з якоюсь новою причиною, яка взагалі в межах КПК не вписується і виглядає надуманою», – зазначив прокурор Дмитро Петльований.

Прокурор також нагадав про те, що суд обмежив захисника в ознайомленні з матеріалами справи до 6 вересня. Після цього судові засідання не відбувалися через відсутність захисниці В’ячеслава Зінченка. Дмитро Петльований вважає, що поведінка адвокатки Діани Кари є «зловживанням правом» і просив суд попередити захисницю про те, що при повторенні такої процесуальної поведінки до неї можуть бути застосовані відповідні заходи, передбачені законодавством.

У коментарі ZAXID.NET суддя у відставці Сергій Гирич розповів, що у випадку, якщо суд вважає, що адвокат не прийшов на судове засідання без поважної причини, він може звернутися до органу, який має повноваження притягати адвокатів до дисциплінарної відповідальності, тобто до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА). Проте це не означає, що суд автоматично визнав адвоката винним у дисциплінарному порушенні. Питання дисциплінарної відповідальності адвоката вже розглядається компетентним органом адвокатури.

«КПК України визначено, що коли в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор або захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов’язковою, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду. Одночасно, якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності», – розповів Сергій Гирич.

Разом з тим він зазначив, що відповідно до рішення Національної Асоціації Адвокатів України 16-17.11.2022 № 148, «Про поважність причин неявки адвоката в судове засідання, слідчі дії тощо під час воєнного стану», зазначається, що під час воєнного стану не кожна неявка адвоката може вважатися порушенням. Зокрема, йдеться про наслідки, зумовлені війною (повітряна тривога, відсутність електрозабезпечення, неможливість використання транспорту, ракетна атака чи інше збройне ураження території, де знаходиться адвокат та/або відповідний орган, а також окупація вказаної території тощо). Відтак такі дії адвоката не є порушенням правил адвокатської етики.

Юристи, опитані ZAXID.NET, пояснили, що за дисциплінарний проступок КДКА може застосувати до адвоката різні за суворістю дисциплінарні стягнення. Зокрема, це можуть бути попередження до зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, а в деяких випадках навіть позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.