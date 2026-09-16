Тур є пращуром сучасної домашньої великої рогатої худоби

В Івано-Франківському районі триває міжнародна археологічна експедиція під керівництвом Сергія Теліженка, яка досліджує багатошарове поселення поблизу села Тустань.

Як повідомили в заповіднику «Давній Галич» у вівторок, 15 вересня, цього разу дослідники працюють із господарською ямою доби неоліту. Спочатку її використовували для вибирання ґрунту під час будівництва житла, а згодом вона перетворилася на своєрідний давній смітник.

«У заповненні археологи виявили вуглики, обмазку, фрагменти кераміки та кременю. А на дні ями – 20-сантиметровий шар болотяної руди. Та найбільше уваги привернула інша знахідка – ймовірний ріг тура разом із фрагментом черепа», – розповіли в заповіднику.

Зазначимо, тур є видом вимерлих диких биків, його широкі роги досягали 80 см завдовжки. Він вважається пращуром сучасної домашньої великої рогатої худоби.

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Це не перша знахідка решток тварини біля Тустані. 25 серпня тут знайшли роги тура, які можуть датуватися кінцем VI тисячоліття до нашої ери.

За словами кандидата історичних наук Сергія Теліженка, населення біля Тустані у 5200–5100 роках до нашої ери було першими фермерами України. Вони не лише займалися землеробством, тваринництвом, але й полювали, зокрема на козуль і турів.