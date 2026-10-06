Премʼєр-міністр анонсував скорочення вакантих посад в держапараті

Премʼєр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4 тис. вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Про це він повідомив у вівторок, 6 жовтня, у своєму телеграм-каналі.

Скорочення посад у державному апараті відбудеться у межах його оптимізації та підвищення ефективності. За словами Сергія Корецького, уряд перевірить, які функції виконують державні органи та чи відповідають вони актуальним потребам і пріоритетам країни, після чого визначить структуру та остаточну чисельність. Наразі планують на 20% скоротити кількість заступників міністрів, ще на 18% скоротять кількість заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади.

Також у планах вдосконалити систему навчання, яку привʼяжуть до завдань конкретної посади. Для молоді запровадять інформаційні заходи та стажування, а для ветеранів діятиме окрема програма.

Детальний план оптимізації представили на засіданні Ради з питань державного управління за участі урядовців.

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«Мета всіх цих змін – професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання», – підсумував Сергій Корецький.

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Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, що уряд скасував рішення про ліквідацію Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками. Відповідно до постанови Кабміну, Держлікслужбу перейменують на Українське фармацевтичне агентство.