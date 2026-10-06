Держлікслужбу перейменували на Укрфармагенство

Кабінет міністрів України скасував рішення про ліквідацію Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками й натомість вирішив перейменувати її на Українське фармацевтичне агентство. Про це йдеться у постанові уряду №1209 від 23 вересня 2026 року.

Тож Держлікслужба не припинятиме роботу як окремий державний регулятор через ліквідацію, як планувалось раніше. Її організаційну структуру трансформують, а центральний орган отримає нову назву.

Що зміниться?

Разом із центральним органом влади перейменують і територіальні органи Держлікслужби. Надалі вони працюватимуть як територіальні органи Укрфармагенства. Експертну, кадрову та цифрову базу для нового агентства буде забезпечувати Державний експертний центр Міністерства охорони здоровʼя.

Ідея створення Укрфармагенства як єдиного державного регулятора у сфері лікарських засобів була закладена раніше. Відповідні положення передбачені законом України «Про лікарські засоби», а також постановою уряду №739 від 4 червня 2026 року. Спочатку планувалося, що нове агентство об’єднає функції реорганізованої Держлікслужби та стане єдиним регулятором у цій сфері.

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Які ж сфери контролюватиме Укрфармагенство?

Повноваження нового органу не будуть обмежуватися лише лікарськими засобами. Укрфармагенство також здійснюватиме регулювання та ринковий нагляд у низці суміжних сфер. Зокрема, відповідатиме за:

лікарські засоби та їх обіг;

медичні вироби;

вироби для діагностики in vitro;

імплантовані медичні вироби;

біоімпланти;

косметичну продукцію;

наркотичні засоби;

психотропні речовини та прекурсори;

протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

сферу донорства крові та функціонування системи крові.

Нагадаємо, в серпні в Україні ввели нові правила продажу косметичної продукції, які відповідають вимогам Європейського Союзу. Наразі косметика, яку вперше вводитимуть в обіг, повинна пройти процедуру нотифікації та відповідати новим вимогам безпеки.