З 2027 року програму предмету «Захист України» оновлять, її застосовуватимуть у всіх школах України. Окрім базової програми, старшокласники зможуть обрати окремі напрями для поглибленого навчання. Учні вивчатимуть, зокрема, керування безпілотниками, інженерію та кібербезпеку, пише НУШ.

Поки що в Україні функціонує 1027 осередків «Захисту України». Це спеціально обладнані простори, де можуть навчатися учні з кількох закладів освіти. За даними МОН, такі осередки вже охоплюють близько 80% старшокласників.

На створення й оснащення осередків «Захисту України» за час реалізації реформи спрямували близько 2,1 млрд гривень. Ще понад 100 млн гривень витратили на професійний розвиток педагогів.

У МОН зазначають, що подальше розширення мережі осередків має забезпечити доступ до оновленого курсу для всіх старшокласників. Водночас у межах профільної старшої школи учні зможуть глибше опановувати окремі напрями – зокрема технології дронів, інженерну справу та кібербезпеку. Під час занять школярі отримають також навички тактичної медицини, пілотування дронів, стрілецької підготовки.

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