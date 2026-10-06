На місці події працює слідчо-оперативна група

У гіпермаркеті «Епіцентр» у Ковелі чоловік узяв із вітрини сокиру та напав на відвідувачів. Троє людей травмовані, їх госпіталізували. Нападника уже затримали. Про це у вівторок, 6 жовтня, повідомила пресслужба поліції Волині.

Інцидент стався близько 16:00. За інформацією правоохоронців, 23-річний місцевий житель узяв із вітрини сокиру та завдав нею тілесних ушкоджень трьом відвідувачам гіпермаркету. Постраждалих доправили до медзакладів, де їм надають допомогу. За інформацією «Суспільного», вони перебувають у важкому стані.

Поліцейські затримали нападника.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо дії чоловіка кваліфікують як закінчений замах на умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють усі обставини нападу.

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