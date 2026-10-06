У Львові підписали меморандум про розвиток безбар’єрного громадського транспорту
Новини Львова від ZAXID.NET за 6 жовтня
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У вівторок, 6 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Тиждень здоров'я у Львові. Мешканців запрошують на безкоштовні обстеження просто неба.
- Щоб допомогти дітям зі складними захворюваннями. Дитячий пульмонолог Брюс Рубін приїхав до Львова.
- Стандарти безбар’єрності у громадському транспорті. У Львові комунальні перевізники підписали меморандуми про співпрацю.
- Замість складу – кав’ярня та освітній простір. Як церква Покрови Пресвятої Богородиці відновила занедбані приміщення.
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