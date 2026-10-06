У вівторок, 6 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Тиждень здоров'я у Львові. Мешканців запрошують на безкоштовні обстеження просто неба.

Щоб допомогти дітям зі складними захворюваннями. Дитячий пульмонолог Брюс Рубін приїхав до Львова.

Стандарти безбар’єрності у громадському транспорті. У Львові комунальні перевізники підписали меморандуми про співпрацю.

Замість складу – кав’ярня та освітній простір. Як церква Покрови Пресвятої Богородиці відновила занедбані приміщення.

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