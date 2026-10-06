Українські емігранти позитивно впливають на економіку Польщі

Завдяки українським біженцям реальний ВВП Польщі у 2025 році був приблизно на 2,4% вищим, ніж міг би бути без їхньої присутності. Це еквівалентно 94 млрд злотих, або 24,4 млрд доларів. Такі оцінки містить дослідження Deloitte, підготовлене на замовлення управління Верховного комісара ООН у справах біженців та оприлюднене 1 жовтня.

Як зазначили аналітики, біженці з України підтримують польську економіку через роботу, підприємництво та покупки, а також допомагають заповнювати кадрові прогалини, збільшують попит на товари й послуги та сплачують податки і соціальні внески.

Скільки українців працевлаштовано в Польщі?

Рівень зайнятості серед українських біженців у Польщі зріс із 69% у 2024 році до 76% у 2025-му. Його вже можна зіставити із показником серед громадян Польщі. При цьому дослідники не виявили доказів негативного впливу працевлаштування українців на зайнятість польських працівників. Навпаки, українці створюють робочі місця: приблизно 13% біженців працездатного віку повідомили про самозайнятість, а кожен п’ятий із них наймає інших працівників.

Зазначають, що економічна діяльність біженців збільшила доходи сектору державного управління Польщі у 2025 році приблизно на 2,6%.

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«Додаткові надходження від податків, соціальних внесків та оподаткування споживання більш ніж компенсували початкові витрати на підтримку біженців», – наголосили дослідники.

До 2035 року позитивний вплив українських біженців на ВВП Польщі може зрости до 2,8%. Прогноз передбачає подальше опанування навичок, потрібних роботодавцям, та інвестиції бізнесу у виробництво.

Показник впливу на ВВП дослідники розрахували за допомогою економічної моделі. Вона порівнює польську економіку за присутності українських біженців зі сценарієм, у якому вони не прибули до країни.

Українці сплатили на медицину більше, ніж Польща витратила на їх лікування

Також позитивний вплив українських біженців відчула і польська система охорони здоров’я. У 2025 році їхні внески до Національного фонду здоров’я Польщі (NFZ) перевищили витрати на надані їм медичні послуги на 1,8 млрд злотих.

Середні річні витрати фонду на медичну допомогу одному українському біженцю становили 694 злотих, тоді як на громадянина Польщі – 4640 злотих, тобто приблизно у 6,7 раза більше. Водночас зі зростанням зайнятості українців збільшувалися й надходження від їхніх страхових внесків.

Крім того, українці заповнюють нестачу медичного персоналу у Польщі. Так, наприкінці 2025 року вони становили близько 2,4% лікарів та 0,8% медсестер, які працювали в країні.

До слова, станом на серпень 2026 року управління соціального страхування Польщі застрахувало понад 911 тис. громадян України. Це на 6,4 % більше, ніж на початку року, пише RMF24. Українці становили близько двох третин усіх застрахованих іноземців у Польщі. Однак загальна кількість українців, які перебувають у Польщі, є вищою за тих, хто працює. На кінець серпня близько 1,56 млн громадян України мали дійсні документи на перебування в Польщі. Майже 959 тис. користувалися тимчасовим захистом.