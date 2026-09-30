Для тимчасової роботи найчастіше пропонують працевлаштування на складах та виробничих підприємствах

Щораз більше українців шукають у Польщі тимчасову роботу на два або три місяці. Причиною такого запиту називають, зокрема, бажання перезимувати в більш стабільних умовах. Про таку тенденцію повідомило міжнародне агентство з працевлаштування Gremi Personal, пише RMF24.

За даними Gremi Personal, все більше українців хочуть приїхати до Польщі лише на кілька місяців, пережити зиму, заробити гроші та повернутися додому.

«Зміна попиту на українців вписується в ширшу тенденцію на польському ринку праці: роботодавці дедалі частіше вдаються до тимчасового найму, коли не готові збільшувати кількість постійних працівників або потребують додаткової робочої сили в періоди підвищеного навантаження», – зазначає RMF.

Тимчасове працевлаштування українців передбачає насамперед роботу на складах та виробничих підприємствах. Орієнтовна заробітна плата за такими умовами становить від 1200 до 2000 доларів або 4600–7700 злотих (54–90 тис. грн за поточним курсом НБУ). Оплата послуг залежить від посади, кількості відпрацьованих годин та умов, які пропонує конкретний роботодавець.

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Компанія Gremi Personal займається автобусним трансфером з України, забезпечує проживання та зустріч працівників після прибуття, кожному з яким призначають координатора. За даними фірми, у другому кварталі 2026 року оборот сегменту тимчасової зайнятості серед агентств тимчасової зайнятості зріс на 4% у річному вимірі та становив 1,159 млрд злотих.

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі також фіксує, що у 2025 році агентства тимчасової зайнятості працевлаштували понад 697 тис. людей, більше половини з них – іноземці. Громадяни України є найчисленнішою групою іноземців, застрахованих у польській системі соціального страхування. Водночас кількість договорів про тимчасову роботу зросла з 1,31 млн у 2024 році до 1,38 млн у 2025 році.

На кінець серпня 2026 року Управління соціального страхування Польщі застрахувало понад 911 тис. громадян України. Це на 6,4 % більше, ніж на початку року. Українці становили близько двох третин усіх застрахованих іноземців у Польщі.

Однак загальна кількість українців, які перебувають у Польщі, є вищою за тих, хто працює. За даними станом на 30 червня 2026 року близько 1,56 млн громадян України мали дійсні документи на перебування в Польщі. Майже 959 тис. користувалися тимчасовим захистом.

Gremi Personal зазначає, що у випадку короткострокового виїзду на роботу українцям не обов’язково подавати заявку на отримання тимчасового захисту. Громадяни України можуть в’їжджати до Польщі без візи за біометричним паспортом і перебувати на території країни до 90 днів протягом 180 днів. Можливість легального працевлаштування залежить від дотримання чинних вимог щодо найму іноземців.

Водночас, як пише RMF, польський ринок праці не має різкого зростання попиту на нових працівників. Наприкінці другого кварталу 2026 року Головне статистичне управління зафіксувало 98,7 тис. вільних робочих місць, що на 2,9 тис. більше, ніж торік.