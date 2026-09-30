Матеріальну допомогу отримають учасники бойових дій, які отримали інвалідність І, ІІ чи ІІІ групи внаслідок поранення

До Дня захисників і захисниць України та свята Покрови місто виплатить матеріальну допомогу. Її отримають учасники бойових дій, які мають інвалідність, а також вдови/вдівці ветеранів УПА та вдови/вдівці політв’язнів. Про це повідомила пресслужба ЛМР у середу, 30 вересня.

Як йдеться в повідомленні, управління соціального захисту ЛМР виплатить одноразову матеріальну допомогу учасникам бойових дій, які отримали інвалідність І, ІІ чи ІІІ групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних із захистом Батьківщини.

Йдеться про 1858 учасників бойових дій, а загальна сума виплат становить понад 5,2 млн грн.Для учасників війни передбачили виплати від 2,5 до 5 тис. грн. Зокрема, люди з інвалідністю І групи отримають допомогу у розмірі 5 тис. грн, ІІ – 3 тис. грн, ІІІ – 2,5 тис. грн.

«Ця допомога – це не просто цифри. Це наш спосіб подякувати тим, хто віддав здоров’я або втратив близьких заради України. Ми пам’ятаємо і підтримуємо», – повідомила керівниця управління соціального захисту Тетяна Колесник.

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Також одноразову виплату по 1 тис. грн отримають 37 вдів і вдівців ветеранів УПА та 13 вдів і вдівців політв’язнів. Загалом на ці виплати передбачили 50 тис. грн.