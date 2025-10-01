1 жовтня християни відзначають релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Водночас це свято є Днем українського козацтва, Днем захисників і захисниць України та Днем УПА. Молодший лейтенант 45 артилерійської бригади ЗСУ Віктор Заславський, який у мирному житті був краєзнавцем та екскурсоводом, підготував ролик про свято Покрови. У ньому він розповідає про те, чому релігійне свято стало військовим, а також про давні храми та оригінальні образи, присвячені Покрові.

45 ОАБр носить імʼя генерала Мирона Тарнавського. Увійшовши в образ, автор ролика в однострої січового стрільця цікаво розповідає про походження та еволюцію свята, традиції іконопису, повʼязані зі святом Покрови.

Віктор Заславський зазначає, що найдавнішими іконами Покрови періоду Русі є Одигітрія з київського собору Софії та давня ікона XIII ст, що походить із Галичини. Одним із найстаріших храмів Покрови є подільська церква XV ст. у селі Сутківці на Хмельниччині, схожа на середньовічну фортецю.

Головну церкву на Січі козаки також освячували на честь Покрови. Цій темі було присвячено багато козацьких ікон, на яких зображали гетьманів і старшину.

«У час небезпеки люди звертаються до Матері Божої, і вона підтримує їх своїми молитвами. Поступово герої легенди набували українських рис, а омофор Богородиці став українським вишитим рушником. Під ногами Богородиці малювали і королів, і вельмож, і простих людей. Важливим атрибутом кожної ікони були воїни», – пояснює еволюцію українського іконопису Віктор Заславський.

Військовий і краєзнавець розповідає, які цікаві та оригінальні тематичні фрески Покрови можна зустріти в українських церквах. До прикладу, у жовківському храмі Пресвятого Серця Христового сцена Покрови водночас ілюструє подію з історії України – Акт Злуки УНР та ЗУНР. На ній зображені політичні та військові діячі того періоду.

На сучасних іконах Покрови часто зображають українських захисників з різних періодів і навіть українських політиків. У церкві Вознесіння Христового в селищі Івано-Франкове під покровом Богородиці одночасно зображені воїни Русі, січові стрільці, партизани УПА, герої Майдану і сучасний український військовий.