1 жовтня християни відзначають свято Покрови Богородиці. В іконографії цю сцену зображають фігурою Марії, яка тримає в руках полотно – омофор, щоб захистити людей, тобто покрити. Хоча іноді Богородицю зображають у вигляді Оранти з піднятими у молитві руками, а омофор над нею тримають ангели.

Ікони Покрови писали ще в княжу добу, а з XII ст. відомі храми у Києві, споруджені на честь цього свята. Найдавніша збережена ікона Покрови походить з Галичини і датується початком ХІІІ ст., нині вона зберігається в Художньому музеї України.

Найдавніша українська ікона Покрови XIII ст. (фото з Вікіпедії)

Та, як пояснюють теологи, це тематичне зображення особливо стало популярним в українському мистецтві у добу бароко. Українське малярство поєднується з рисами західноєвропейської традиції – так з’явилася «козацька Покрова». Козаки молилися до Богородиці і просили її заступництва. Головна січова церква на Хортиці – Покровська. Тому свято Покрови тісно пов’язане з історією козацтва, і зараз ми їх відзначаємо в один день.

Січова ікона із зображенням останнього кошового Петра Калнишевського, запорозької старшини, судді, писаря. (Копія 1836 року з оригіналу на Запорізькій Січі, зберігається в Одеському історико-краєзнавчому музеї)

В іконографії сцена Покрови завжди має вільне трактування. Часто такі фрески під омофором Богородиці відтворюють видатних діячів минулого і навіть сучасних політиків. Ще в ті козацькі часи на іконах художники могли зображати поруч з Богородицею козацьку старшину. Іноді – простих людей, місцевих мешканців, парафіян та благодійників. На пейзажах ікони відтворювали локальну місцевість, по обрисах будівель можна впізнати місцеву архітектуру. Наприклад, на іконі Покрови Богородиці у поморянській церкві зображений місцевий краєвид з церквою Святої Трійці.

Ікона з церкви Трійці у Поморянах (фото проєкту «Сакральна спадщина Львівщини»)

У жовківській церкві Серця Христового сцену Покрови поєднано з темою Акту Злуки. Її розписував січовий стрілець Юліан Буцманюк. Там зображені вояки УГА і січові стрільці, військові та політики УНР і ЗУНР.

Юліан Буцманюк «Акт Злуки» у жовківській церкві Серця Христового

У Суходільській церкві, яку також спорудили на початку XX ст. в стилі українського модерну, Богородиця тримає омофор над козаками. А на дияконських воротах вирізьблені герби Києва та Львова, що знову натякає на Акт злуки.

Ікона Покрову Богородиці з церкви села Суходіл на Львівщині (фото Олега Олійника)

У 2017 році в Михайлівському золотоверхому монастирі у Києві освятили сучасну ікону Покрову Пресвятої Богородиці авторства іконописця Юрія Нікітіна. На ній Марія зображена покровителькою українських воїнів різних періодів. Там намальовані військові ЗСУ, які зараз воюють із ворогом, княжі дружинники, козацькі гетьмани, старшини армії УНР, воїни Української Галицької Армії, Української Повстанської Армії, самооборона Майдану та воїни АТО.

Сучасна Покрова із Михайлівського монастиря у Києві (фото з Вікіпедії)

Багато сучасних політиків люблять увічнити себе на церковних розписах саме під покровом Богородиці. Так у церкві на Львівщині прихильники Віктора Ющенка зобразили його на цій фресці, Петро Порошенко з сім’єю під покровом Богородиці намальований у приватній каплиці, а Януковича намалювали у донецькій церкві.

Теперішні події і емоції також відображаються у мистецтві. Не можна назвати іконою роботу художника та ілюстратора Максима Паленка, але, відтворюючи трагедію Маріуполя, він використав саме іконографічну тему. Так з’явилася «Маріупольська Покрова».

Маріупольська Покрова, автор Максим Паленко