Віряни, які приходять у храм молитися, під час літургії милуються там зображеннями святих, ангелів та біблійними сценами. Однак вже впродовж багатьох століть під час оздоблення церкви існує практика зображати на стінах державних діячів, правителів та меценатів. Якщо зображення князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого у Софії Київській чи постаті гетьманів у церквах козацького бароко ми сприймаємо як належне, то портрети сучасних політиків на фресках церков виглядають іноді курйозно. Зазвичай їх малюють на сцені «Покров Богородиці».

ZAXID.NET зібрав відомі випадки, коли на стінах українських церков зображали президентів і політичних діячів.

Ющенко у Верині

Першим у цьому списку наведемо село Верин на Стрийщині і його церкву Архистратига Михаїла. У куполі над вівтарем храму художник Микола Гаврилів зобразив Віктора Ющенка із родиною. Третій президент України навколішки кланяється Богородиці, а його син і дружина стоять поруч. Із протилежного боку є очільники УГКЦ – митрополит Андрей Шептицький, кардинал Любомир Гузар, а також католицькі Папи – Іван Павло II та Бенедикт XVI.

Ющенко з родиною та духовенством під покровом Богородиці (фото anna-church.org)

У наві (основній частині церкви, де стоять віряни) на стіні зображений Андрій Кузьменко, лідер гурту «Скрябін», у вигляді Івана Хрестителя. Над ним поміж монашеством за спиною Ісуса зображений Папа Франциск. Серед інших постатей виділяються перші жертви Майдану – Сергій Нігоян, Юрій Вербицький та Михайло Жизневський. Революція Гідності зображена також окремою сценою – із палаючими шинами, наметами і капеланами, які моляться разом з учасниками.

Ющенко-грішник у Коломиї

А у Коломиї в дерев’яній церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії, за яку довго конфліктувала УГКЦ та УПЦ МП, виявили портрет голого Ющенка.

Як розповів капелан УГКЦ Микола Мединський, коли православні самозахопили храм у 2017 році, у ньому повісили ікону російського царя Миколи II (Кривавого). А на ще одній – зображений голий Віктор Ющенко з жінками у пекельному вогні, пише «Дзеркало медіа». Схожість зображення з третім президентом сумнівна, але якщо про це говорять священики, значить вони мають підстави. Зараз у церкві моляться греко-католики, тож ті зображення зняли.

Віктор Ющенко в образі грішника-перелюбця у сцені пекла (фото «Дзеркало Медіа»)

Суд Божий для Путіна у Львові

У львівській церкві Матері Божої Неустанної Помочі на Погулянці студентки-художниці також зобразили героїв Небесної Сотні та воїнів АТО. А представників «русского міра», серед яких голова Російської православної церкви Кіріл Гундяєв і президент РФ Владімір Путін, а також російський солдат, відтворили в очікуванні судного дня.

Судний день для російських діячів (фото Наталії Лозової)

Путін у червоноградському пеклі

Ще один Путін горить у пеклі в церкві Святого Йосафата у Червонограді. На сцені Страшного суду, окрім російського диктатора, зображені інші діячі з історії, герб СРСР, німецька свастика.

Путін горить у пеклі на фресці «Страшний суд» у Червонограді (фото ZAXID.NET)

На противагу їм під покровом Богородиці зображені Степан Бандера, Євген Коновалець, Роман Шухевич, Михайло Грушевський, Іван Мазепа і Богдан Хмельницький.

Акт злуки у Жовкві

Ще одна церква на Львівщині зобразила лідерів визвольних змагань XX ст. під Покровом Богородиці. У Жовкві в церкві Пресвятого Серця Ісусового намальований Акт Злуки УНР і ЗУНР. Зліва стоять голова Центральної Ради УНР Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Павло Скоропадський, над якими видніється панорама Києва. А справа під краєвидами Львова – Дмитро Вітовський, Кость Левицький в оточенні січових стрільців, упівців та пластунів. А між ними – постать митрополита Шептицького, перед яким навколішки впала знесилена мама з мертвою дитиною як символ Голодомору. Розписи церкви у міжвоєнний період виконав січовий стрілець Юліан Буцманюк.

Сцена «Акт Злуки» у жовківській церкві була затерта у радянські часи (фото Віктора Заславського)

Ленін зі Сталіном у Сатанові

Пекельну трійку замикає храм Пресвятої Трійці Свято-Троїцького монастиря біля Сатанова на Хмельниччині. Там за гріхи у пеклі горять колишні тирани – Ленін і Сталін. Як пише «Збруч», це єдиний християнський храм у світі, в якому на фресці «Страшний суд» у пекельному вогні горять найодіозніші комуністичні вожді.

Сам монастир дуже давній, про його існування відомо з часів середньовіччя. Монастирський храм – з XVII ст. Однак він був дуже знищений, тому нові розписи створили вже у 1990-х. Автори вирішили у сцену Страшного суду, крім традиційних грішників, додати Маркса, Енгельса, Леніна з Крупською, Сталіна, Троцького, Гітлера, Берію, Свердлова, Кагановича, а також Хрущова.

Комуністичні злочинці на фресці (фото «Збруча»)

Янукович на іконі у вигляді терикону у Донецьку

У 2000 році у Донецькому соборі Покрови Пресвятої Богородиці з’явилася ікона Донецької Богородиці, під покровом якої стояв Віктор Янукович – на той час голова обласної адміністрації. Серед інших постатей – тодішній міський голова Донецька Володимир Рибак, шахтарі, металурги, міліціонер у кашкеті, лікар у халаті. Ікона виконана у формі терикону.

Донецькі діячі на іконі у вигляді терикону (Янукович позаду лікаря у білому халаті)

Порошенко у приватній каплиці

Фото із зображенням сім’ї Петра Порошенка у церкві у 2016 році опублікував Юрій Касьянов. На фресці всі члени сім’ї тодішнього президента стоять під покровом Діви Марії. Точної інформації, про який храм мова, немає, однак деякі ЗМІ тоді писали, що фреска створена в каплиці в межах маєтку Порошенка в селищі Козин під Києвом.

Сім'я Порошенків на фресці у приватній каплиці

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Зараз сучасниками такі зображення у церквах сприймаються незвично. Але, можливо, через кілька століть за ними будуть вивчати історію в мистецтві, як ми зараз у Софії Київській.