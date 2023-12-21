У давні часи, коли на наших предків зі сходу теж нападала орда, багато споруд було оборонного типу – не лише замки чи фортеці. Міцні стіни і бійниці на них створювали навіть на сакральних будівлях – церквах, костелах, синагогах, монастирях. Згадаємо три церкви Галичини і Поділля у Росохах, Чесниках та Сутківцях, які своїми мурами нагадують маленькі фортеці.

Нині вони всі є пам’ятками національного значення і чинними храмами. А коли нападали татари, у церквах, крім молитви, ще й оборонялися.

Чесники

Церква святого Миколая у Чесниках біля Рогатина на Івано-Франківщині стоїть вже сьоме століття. Тоді, у XIV ст. вона була надійною твердинею на погорбі, звідки добре проглядається довколишня місцевість.

Будівля церкви з потужними стінами, які підпирають контрфорси, покрита ґонтовим дахом. Всередині інтер’єр зруйнований, є залишки іконостасу XVIII ст.

Раніше біля церкви було кладовище, від якого залишились давні кам’яні хрести, які є ще однією пам’яткою.

Росохи

Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Росохах (Самбірський район, Львівщина) датується XV ст., хоча деякі дослідники припускають, що він існував вже в XIII ст. У пізніші століття його багато разів перебудовували та реставрували. Ймовірно, верхні оборонні пристосування втрачені. Дещо спотворено виглядає бляхове покриття даху.

Церква у Росохах (фото Катерини Буйдужої /Вікіпедія)

Церкву звели із ламаного каменю, який перекладали вапняним розчином з домішками товченої кераміки і деревного вугілля. Товщина мурів сягає до 1,5 м. Міцні стіни підпирають додаткові укріплення – контрфорси. Кам’яну огорожу довкола церкви звели пізніше, а дерев’яна дзвіниця – з XIX ст.

Сутківці

Церква Святої Покрови у Сутківцях біля Хмельницького – ще один зразок сакральної споруди оборонного типу. Її збудували на шляху, яким часто нападали на Поділля татари, тож стіни мають товщину до 2 м, а зверху – парапет з бійницями. Вважається, що спершу це була оборонна будівля, схожа на донжон (найбільш укріплена вежа замку), а у XV ст. її перебудували на церкву. З часом вона втратила оборонні елементи, а середньовічні фрески XVI ст. втрачені через цементний розчин.

Дослідники кажуть, що у підвалі під церквою виявили багато людських останків, а від церкви підземний хід вів до замку, від якого залишитись руїни.

За матеріалами Вікіпедії, Івано-Франківщина туристична

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