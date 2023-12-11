У костелі відновили частину стінопису над хорами

У Винниках реставратори закінчили відновлення частини розписів костелу Вознесіння Діви Марії, яке тривало чотири роки. Під час робіт фахівці виявили дві фрески, які були сховані під побілкою і з історичних джерел про них не було відомо раніше.

Відновлення розписів розпочали у 2019 році. Фахові реставратори з Польщі та України працювали під керівництвом доктора Краківської академії мистецтв Павла Болінського. Під час літньої практики їм допомагали студенти Львівської академії мистецтв, навчалися технік консервації та відновлення настінних розписів.

«У північній частині нави храму на стінах під вторинним тинькуванням було виявлено дві біблійні сцени: "Різдво Христове" та "Воскресіння", які цьогоріч відреставрували. За допомогою делікатної ретуші відновили оригінальні фрагменти розписів і окреслили композицію картин. Крім того, було відновлено оригінальні кольори монохромної заливки та розкрито виявлені під час робіт деталі», – повідомили в Instytut Polonika.

Віднайдені та відновлені сцени Різдва та Воскресіння Христа (фото Instytut Polonika)

Українську групу реставраторів очолювала Леся Гануляк. Вона розповіла ZAXID.NET, що про ці сюжети не було інформації в історичній літературі, про їхнє існування фахівці не знали. Остання реставрація у храмі була у міжвоєнний період XX ст. Частина стінопису була перемальована тоді, а ті сцени були перекриті одним кольором.

«Про поліхромію винниківського храму мало згадується в літературі, він має багато загадок. Там є різночасовий живопис, докладно невідомі автори і дати створення цих розписів. Тепер їх відкрили, всі пізніші перемалювання знято, експонується оригінальний живопис. Мистецтвознавці працюють над уточненням датування», – зазначає Леся Гануляк.

Цьогорічний етап робіт завершив реставрацію першого прясла нави костелу. Роботи планують продовжити і в наступні роки.

Костел у Винниках збудували в XVIII ст. За архітектурним вирішенням дослідники припускають, що його автором є Бернард Меретин. Розписи у пізніші століття перемальовувались. У радянські часи храм був закритий і занедбаний. Зараз це чинний костел РКЦ.