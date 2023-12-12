120-річний костел збудували на пагорбі у центрі курортного села

Неоготичний костел святого Франциска Борджія у селі Розлуч – один із небагатьох збережених на Львівщині храмів німецьких колоністів. Належить до переліку 11 існуючих досі дерев’яних костелів Львівської області першої половини ХХ ст. Його збудували на Турківщині 1902 року.

«Первісно дерев’яний храм в Розлучі призначався для німецьких колоністів-католиків зі Швабії, які оселилися в селі близько 1780 року. В 1903 році їх налічувалось близько 230 осіб. Будову швабської каплиці в Розлучі розпочали з ініціативи пароха з Турки отця Ігнатія Кулаковського, а фонди походили із збірок вірних і від товариства "Boni Pastoris" ("Добрий Пастир")», – пише сайт «Дерев’яні храми України».

Синьо-жовтий інтер’єр костелу

Інтер’єр костелу пофарбований у синій і жовтий кольори. Стеля оздоблена дерев’яними гострими вістрями – гостроколами. На думку дослідників, кольори можуть пояснюватись народними повір’ями. Синя стеля символізує небо, а зірки на ній – ангелів та душі людей. А червоні із позолотою гостроколи – як візуалізація блискавки, що «показується людям самим Богом для того, щоб вони завжди пам’ятали, що на небі є Бог».

Гостроколи

Бароковий вівтар – з ХVІІІ ст., його перенесли з іншого храму. Архітекторка Ольга Мер’є зазначає, що це типовий твір львівської або перемиської шкіл другої половини ХVІІІ ст. Однак у ньому втрачена скульптура та різьблений декор, крім вівтарного образу Серце Ісуса.

Вівтар

«Первісно навколо храму був цвинтар, огороджений плотом, а біля головного входу була різьблена Матір Божа – кам’яна, на стовпі. Костел має одну шпилясту вежу. Над головним входом – кругле вікно. Другий ярус оздоблений карнизом, над яким чотири щити з декором у вигляді чотирилисника. Вікна гострі готичні. Костел оздоблений різьбою, однак дерев’яні скульптури втрачені», – описує архітектуру костелу авторка путівника «44 дерев’яні храми Львівщини», архітекторка Ольга Мер’є.

Село Розлуч було популярним місцем відпочинку. У міжвоєнний період там було кільканадцять пансіонатів, а у 1933 році спорудили 50-метровий природний трамплін. У селі є джерела мінеральної води, які користуються популярністю серед туристів досі.

Радянська влада використовувала костел як склад добрив, потім – збіжжя. У часи незалежності його поступово реставрують, але храм недіючий.

Більше пам’яток знайдете у рубриці «Краєзнавство»