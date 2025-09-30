День Покрови Пресвятої Богородиці відзначають 1 жовтня

Після того як Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, багато свят змінили свої дати. Покрову Пресвятої Богородиці тепер відзначають не 14, а 1 жовтня. Саме цього дня у 2025 році українці вшановуватимуть одне з найшанованіших християнських свят. Детальніше про нього пише ТСН.

Що символізує Покрова

За церковним переданням, коріння свята веде до VII століття і подій у Константинополі. Під час облоги міста віряни зібралися у храмі на молитву, де серед них були святий Андрій Юродивий та його учень Єпіфаній. За легендою, саме їм з’явилася Божа Матір, яка простягла свій омофор над людьми, даруючи їм небесний захист. Після цього вороги відступили, а місто було врятоване.

Встановлене у X столітті свято Покрови символізує турботу і заступництво Богородиці над християнами. В українському контексті воно згодом набуло глибшого змісту, ставши символом захисту нації та духовної сили.

Покрова в українській історії

Для українців Покрова – не просто церковне свято. У козацькі часи воно було тісно пов’язане з військовими традиціями. Запорозькі козаки вважали Богородицю своєю заступницею: у її честь зводили храми, зверталися до неї з молитвами перед боями, а на саме свято обирали отамана. Після Покрови воїнам дозволяли повертатися додому до родин.

У XX столітті Покрову обрали своїм святом воїни УПА, продовживши традицію боротьби за свободу України. Свято стало символом спадкоємності від козацької доби до визвольного руху ХХ століття.

З 2014 року цей день набув ще одного значення – 14 жовтня в Україні відзначали День захисників і захисниць. Оскільки церковна дата святкування змінилася, державне свято також перенесли. Відтепер і Покрову, і День захисників святкують 1 жовтня. Таким чином, духовна традиція залишається нерозривно пов’язаною з пошаною до тих, хто боронить Україну.