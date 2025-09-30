фото ілюстративне

Важливі християнські свята на жовтень 2025

Жовтий починається з одного з найбільш важливих християнських свят – Покрови Пресвятої Богородиці. Які ще важливі дні відзначатимуть цього місяця, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на жовтень 2025 1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці;

6 жовтня – апостола Фоми;

9 жовтня – апостола Якова Алфієвого;

16 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому;

18 жовтня – апостола і євангеліста Луки;

26 жовтня – священномученика Димитрія Мироточця.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter