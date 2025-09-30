Коли Покрова у 2025 році: перелік головних церковних свят жовтня в ПЦУ та УГКЦ
Важливі християнські свята на жовтень 2025
Жовтий починається з одного з найбільш важливих християнських свят – Покрови Пресвятої Богородиці. Які ще важливі дні відзначатимуть цього місяця, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на жовтень 2025
- 1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці;
- 6 жовтня – апостола Фоми;
- 9 жовтня – апостола Якова Алфієвого;
- 16 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому;
- 18 жовтня – апостола і євангеліста Луки;
- 26 жовтня – священномученика Димитрія Мироточця.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter