Російський шахед у Києві, 16 квітня 2026 року

Кожна година простою українського бізнесу через повітряні тривоги коштує економіці країни близько 45 млн доларів. Про це 30 вересня повідомила газета The Guardian з посиланням на міністра економіки та довкілля України Олександра Кравченка.

За його словами, Росія посилює атаки на інфраструктуру, яка забезпечує роботу української економіки: промислові підприємства, склади, логістичні центри та дата-центри. Кравченко вважає, що таким чином Росія намагається «знищити практично всю економіку» України.

«Ми не до кінця передбачали, як швидко Росія розробить ці реактивні безпілотники та використовуватиме їх для ураження всього», – сказав посадовець.

Через тривалі повітряні тривоги працівники регулярно переходять до укриттів, а підприємства змушені зупиняти роботу. За словами Кравченка, іноді простої можуть тривати до 10 годин на день.

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Щоб зменшити економічні витрати, Кабінет Міністрів запровадив два рівні повітряної тривоги – жовтий та червоний.

Під час жовтого рівня підприємства, магазини, кафе, аптеки та інші заклади можуть продовжувати роботу за умови наявності доступного укриття. Червоний рівень означає ракетну загрозу та необхідність негайно перейти до укриття.

Кравченко зазначив, що понад половина підприємств продовжує працювати під час жовтих тривог, однак ця система не гарантує повної безпеки.

За словами міністра, лише у 2026 році російські атаки завдали збитків основним фондам України приблизно на 10 млрд доларів. Серед пошкоджених об’єктів – металургійні підприємства, склади, логістична інфраструктура та дата-центри. Окрім того, Росія фактично заблокувала українські чорноморські порти.

Як повідомляв ZAXID.NET, за минулі кілька місяців оренда складської нерухомості в Україні подорожчала в середньому на 13%. Причиною став дефіцит площ на тлі російських атак на склади та логістику.