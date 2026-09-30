Поліцейські на місці стрілянини на Люстдорфській дорозі, 30 вересня

Уранці в середу, 30 вересня, на Люстдорфській дорозі в Одесі біля автомобіля Chevrolet патрульні виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Імовірно, загиблий був водієм цього авто.

Як повідомили в пресслужбі поліції Одещини, під час патрулювання Київського району правоохоронці виявили на проїжджій частині тіло чоловіка. На місці інциденту патрульні також затримали водія ЗАЗ «Таврія», який намагався втекти. Наразі з ним проводять невідкладні слідчі дії.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції разом з криміналістичною лабораторією слідчого управління обласної поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події та розв’язують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За інформацією джерел місцевого видання «Думська», перед стріляниною на пішохідному переході між водіями виник конфлікт. За даними видання, чоловік, який їхав на «Таврії», дістав зброю та застрелив іншого водія.

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