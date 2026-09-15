Ігор Ільїн працював в репродуктології понад 25 років

71-річний директор приватної клініки репродуктології «ІГР» Ігор Ільїн помер у реанімації від тяжких вогнепальних поранень, яких зазнав унаслідок замаху на нього у Святошинському районі Києва 3 вересня. Про смерть лікаря у фейсбуці 14 вересня повідомила директорка клініки «Медичний центр лікування безпліддя» у Чернівцях Тамара Юзько.

«Кілер випустив у літнього лікаря, який допоміг тисячам жінок народити, дати життя прекрасним діткам, 20 куль. Наш колега довго боровся з важкими ранами, але, врешті-решт, програв цей свій останній бій», – написала лікарка.

Інформацію про смерть кандидата медичних наук, лікаря акушер-гінеколога та репродуктолога «Суспільному» підтвердила речниця поліції Києва Анна Страшок. За її словами, він помер в неділю, 13 вересня.

Що відомо про напад

Уранці 3 вересня у Святошинському районі Києва, біля станції метро «Житомирська», 40-річний військовослужбовець у СЗЧ розстріляв 71-річного директора клініки репродуктивної медицини «ІГР» Ігоря Ільїна. Нападник відкрив вогонь, коли лікар вийшов з автомобіля та прямував до медзакладу. Загалом він здійснив щонайменше 23 постріли з двох пістолетів, після чого втік з місця злочину, вважаючи, що лікар загинув.

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За версією слідства, нападник хотів помститися лікарю за нібито неправильне лікування його померлої дружини. Підозрюваний готувався до скоєння злочину щонайменше із січня.

Через п’ять днів після стрілянини правоохоронці затримали стрільця у Шевченківському районі Києва, де він переховувався у квартирі знайомого. Під час обшуку у нього вилучили вогнепальну зброю.

Затриманому повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ). Максимальне покарання за санкцією статті – довічне позбавлення волі.